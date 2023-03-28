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Україна - демократична держава, в якій гарантується свобода віросповідання, але свобода не тотожна праву займатися діяльністю, що підриває національну безпеку, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи занепокоєння Управління Верховного комісара ООН з прав людини обшуками в будівлях УПЦ (МП).

"У нещодавньому звіті про права людини в Україні Управління Верховного комісара ООН з прав людини зазначило, що обшуки в будівлях УПЦ МП можуть мати "дискримінаційний характер". Україна - демократична держава, в якій ґарантується свобода віросповідання. Водночас свобода не тотожна праву займатися діяльністю, яка підриває національну безпеку", - написав Ніколенко у фейсбуці у понеділок.

МЗС України закликає УВКПЛ утримуватися від "незбалансованих політичних оцінок, а ґрунтувати свої доповіді на фактах".

Раніше у звіті ООН про ситуацію з правами людини в Україні за останні півроку заявили, що "УВКПЛ занепокоєне тим, що дії держави щодо УПЦ можуть мати дискримінаційний характер".

"УВКПЛ також нагадує про необхідність забезпечити, щоб усі особи, яким пред'явлено кримінальні обвинувачення, користувалися повним спектром застосовуваних прав на справедливий судовий розгляд", - ідеться у звіті.
ForUm

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