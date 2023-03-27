Українські екіпажі, які протягом кількох тижнів проходили навчання на британських танках Challenger 2, повернулися додому після завершення процесу, повідомила The Guardian у понеділок із посиланням на інформацію міністерства оборони Великої Британії.

Процес навчання включав відпрацювання навичок управління танками та особливостей застосування їх у бойових умовах, зокрема, ефективної ідентифікації цілей та їхнього ураження, зазначається в повідомленні.

Українські військові прибули до Великої Британії незабаром після того, як британський прем'єр Ріші Сунак оголосив у січні, що Велика Британія відправить в Україну 14 танків Challenger 2.

"Очікується, що українські екіпажі і танки будуть на позиціях якраз до весняного контрнаступу, який, як вважають, готується", - пише видання.

Воно нагадує, що міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив під час відвідування українських військових під час їхнього навчання в таборі Бовінгтон у Дорсеті в лютому: "Ми продовжуватимемо підтримувати їх і робитимемо все від нас залежне, щоб підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно".

Британія крім 14 танків Challenger 2 відправляє Україні 20 бронетранспортерів Bulldog і 30 самохідних артилерійських установок AS-90, пише газета.