Президент Молдови Майя Санду підписала закон, яким "молдавську мову" офіційно перейменовано на "румунську мову". Про це глава держави повідомила у себе в Facebook.

"Сьогодні я підписала закон, який підтверджує історичну і незаперечну істину: державною мовою Республіки Молдова є румунська. Я хочу, щоб румунська мова об'єднувала всіх нас, хто живе тут і любить цю землю", – заявила Санду.

На думку президента Молдови, твердження про існування якоїсь молдавської мови, що існує окремо від румунської, "переслідують тільки одну мету: розділити нас".

"Це відбувається тому, що коли ви розділили націю, вам легше підкорити і контролювати її. Розділений народ не є об'єднаною силою, яка може себе захистити. Ті, хто намагався нас розділити, займалися не лінгвістикою, а тим, як утримати Молдову у вічній національній сварці", – зазначила Санду.