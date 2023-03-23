також у роздiлiПолiтика
В Україні обіцяють реформувати систему військово-лікарських комісій 6
США не вірить в неупередженість Китаю 8
Столтенберг планує зустріч комісії Україна-НАТО попри протести Угорщини 10
Рада заборонила географічні назви на честь країни-окупанта 12
Зеленський: Україна очікує збільшення постачання зброї 8
Японія виділить півмільярда на відновлення української енергетики 8
ISW: Путін не отримав від лідера Китаю бажаного 23
Данілов проти заборони військовослужбовцям брати участь у виборах 14
На Черкащині невідомі намагались захопити одне із найуспішніших підприємств області 16
США виділяють Україні черговий пакет допомоги 15
Зеленський закликав докласти міжнародних зусиль для покарання агресора 10
Молдова вирішила приєднатись до санкцій проти Росії 11
Подоляк: Китайський мирний план містить протиріччя 10
Президент Чехії: Вікно можливостей для України відкрите цього року 11
Німеччина готова заарештувати Путіна, якщо він потрапить на її територію 12
Боррель про ордер на арешт Путіна: Це початок 17
Соратник Кивы Костя Калоша прячется от кредиторов в Израиле и поливает украинцев грязью 90
Бельгія надасть Україні 240 військових вантажівок 26

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес підписала проектну угоду щодо спільної закупівлі боєприпасів країнами Євроєйського Союзу для поповнення власних запасів і продовження надання допомоги Україні.

Як повідомляє видання COPE, угоду про виділення 2 млрд євро на передачу Україні мільйона артилерійських боєприпасів підписали 18 країн. Таким чином, Іспанія стала 19 країною-учасником проекту. 

Зазначається, що цей проект фінансуватиметься з Європейського фонду миру. Він дозволить "терміново вирішити проблему нестачі боєприпасів" і "збільшити можливості європейської промисловості для задоволення нинішніх і майбутніх потреб".

Як стверджує Міністерство оборони Іспанії, це перший випадок, коли ЄС використовує механізм спільних закупівель озброєнь, що дозволяє скоротити витрати і "уникнути ризики затримок через несподівані зміни попиту".
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

6