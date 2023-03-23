Если прийти на любое более или менее современное кладбище, то можно заметить, что 90% памятников гранитные или мраморные. Металлические памятники можно встретить разве что в сельских местностях, и очень редко в городе. Деревянные давно перешли в разряд временных. Все, кто сталкивается с выбором мемориала, автоматически предстают перед выбором: гранит или мрамор. Эти два популярных варианта имеют между собой немало отличий. Различаются их цена, долговечность, качество и некоторые другие параметры. Давайте разбираться в чем ключевые отличия, и чему в конечном счете отдать предпочтение.

Гранитные памятники и все, что нужно о них знать

Гранит — очень популярный материал не только в производстве памятников, но и в других сферах. Сейчас из него активно делают раковины и умывальники, плитку для украшения уличной лестницы, пола либо стен в доме. А также многие другие декоративные и строительные элементы. Как выглядят памятники из гранита, можно посмотреть на сайтах производителей https://ritual-stone.com.ua/granitnye-pamyatniki, где они представлены в широком ассортименте. Гранит – это не только черный и серый цвет, как некоторые ошибочно считают. Современная палитра насчитывает около десятка оттенков, среди которых даже зеленый. Такие мемориалы однозначно стоят внимания. Имеют они как преимущества, так и недостатки. Предлагаем рассмотреть их поподробнее.

Достоинства памятников из гранита:

Шикарный и богатый вид. Если вам важно, чтобы памятник выглядел помпезно и величественно — гранит то, что нужно. Из него можно "лепить" много разных форм, сочетать цвета и создавать величественные мемориалы разного размера. Четкая гравировка символов. На гранитных памятниках очень хорошо и отчетливо видны не только фото, но и надписи. Некоторые обходятся лишь краткой фразой и базовой информацией об умершем. Остальные заказывают полноценные стихи. Если вы поклонник второго варианта, то для этой цели гранит подходит просто идеально. Возможность наносить портрет на монумент, причем это может быть только лицо или человек в полный рост. Долговечность. Здесь придраться не к чему. Гранит отлично подходит к отечественному климату, не боится морозов, чрезмерной влажности, жары и будет сохранять свой первоначальный вид многие десятки лет. Это своеобразная долговечная инвестиция, не требующая особого ухода. Высокая плотность камня, что также обеспечивает долговечность изделия.

Гранит не впитывает влагу, не покрывается трещинами, не требует регулярного ухода и не выцветает на солнце.

Недостатки гранита:

Это дорогостоящий материал. Памятники из гранита считаются самыми дорогими, но учитывая их качество и долговечность, эта цена полностью себя оправдывает. Большой вес. Установка нуждается в строительстве специального фундамента. Обычно это входит в общую стоимость монумента. Также, устанавливать его нужно не раньше чем через два года после захоронения, чтобы почва хорошо уселась. Очень заметная пыль. На граните очень заметно любую пыль, поэтому если дождя долго нет, памятник может выглядеть неряшливо. Если на монументе есть неполированные детали, то они будут сильно отличаться от полированных. Из-за плотности и жесткости металла из него сложнее вырезать разнообразные фигуры. Да и в общем, любая прихоть обойдется дороже, чем с тем же мрамором.

Далее поговорим о памятниках из мрамора, чтобы сформировалась более четкая картина.

Преимущества и недостатки памятников из мрамора

Мрамор – это также природный материал, который часто используется не только для изготовления памятников. Он безусловно древний и всегда пользовался большой популярностью. Вот с чем это связано.

Преимущества мрамора:

Эстетически привлекательный. Как и гранитные, мраморные памятники очень красивы и преимущественно в белом цвете. Это популярный материал для изготовления скульптур, например в виде ангела. Мягкость. Мрамор мягче поэтому из этого легче изготовить разнообразные дополнительные декоративные детали. Но следует помнить, что индивидуальный заказ помпезного мемориала обойдется очень недешево. Большая цветовая палитра. Также мрамор славится своим интересным рисунком, что тоже придает эстетичности готовому изделию. Доступная цена. Она не чрезвычайно дешева, но на порядок ниже гранита. Если сравнить два обычных памятника изготовлены по шаблону, а не индивидуальным пожеланиям, то цена гранитного получится вдвое дороже. Длительный срок службы. Мрамор, как и гранит может прослужить более столетия.

Несмотря на свои большие плюсы, мрамор имеет и определенные недостатки.

мрамор уязвим к влаге и внешним факторам. Он может терять со временем свой яркий вид и даже разрушаться, находясь под постоянным палящим солнцем, на морозе или в весенне-летней период дождей;

нечеткие гравировки. Надписи на мраморных мемориалах видны плохо. Относительно фото, его сначала делают на граните, а затем встраивают в памятник;

мрамор ячеистый материал, и со временем внутри может образовываться плесень и грибок;

необходимость в периодическом уходе. Время от времени памятник нужно профессионально чистить.

Как видим, мрамор – это отличный материал, но он не слишком практичен. Из него многие изготавливают дополнительные скульптуры и аксессуары, а вот основное надгробие все же лучше делать гранитным.

Где лучше заказывать надгробный памятник?

Искать памятники рекомендуем исключительно у прямых производителей. Прекрасно, если компания владеет собственными гранитными карьерами. Это гарантирует качество и долговечность изделия. Также отсутствие посредников – это всегда лучшая цена. Кроме этого советуем выбирать подрядчика, предлагающего услугу “под ключ”. То есть памятник не только производят, но и устанавливают учитывая все правила и нормы.