Если прийти на любое более или менее современное кладбище, то можно заметить, что 90% памятников гранитные или мраморные. Металлические памятники можно встретить разве что в сельских местностях, и очень редко в городе. Деревянные давно перешли в разряд временных. Все, кто сталкивается с выбором мемориала, автоматически предстают перед выбором: гранит или мрамор. Эти два популярных варианта имеют между собой немало отличий. Различаются их цена, долговечность, качество и некоторые другие параметры. Давайте разбираться в чем ключевые отличия, и чему в конечном счете отдать предпочтение.
Гранитные памятники и все, что нужно о них знать
Гранит — очень популярный материал не только в производстве памятников, но и в других сферах. Сейчас из него активно делают раковины и умывальники, плитку для украшения уличной лестницы, пола либо стен в доме. А также многие другие декоративные и строительные элементы. Как выглядят памятники из гранита, можно посмотреть на сайтах производителей https://ritual-stone.com.ua/granitnye-pamyatniki, где они представлены в широком ассортименте. Гранит – это не только черный и серый цвет, как некоторые ошибочно считают. Современная палитра насчитывает около десятка оттенков, среди которых даже зеленый. Такие мемориалы однозначно стоят внимания. Имеют они как преимущества, так и недостатки. Предлагаем рассмотреть их поподробнее.
Достоинства памятников из гранита:
- Шикарный и богатый вид. Если вам важно, чтобы памятник выглядел помпезно и величественно — гранит то, что нужно. Из него можно "лепить" много разных форм, сочетать цвета и создавать величественные мемориалы разного размера.
- Четкая гравировка символов. На гранитных памятниках очень хорошо и отчетливо видны не только фото, но и надписи. Некоторые обходятся лишь краткой фразой и базовой информацией об умершем. Остальные заказывают полноценные стихи. Если вы поклонник второго варианта, то для этой цели гранит подходит просто идеально.
- Возможность наносить портрет на монумент, причем это может быть только лицо или человек в полный рост.
- Долговечность. Здесь придраться не к чему. Гранит отлично подходит к отечественному климату, не боится морозов, чрезмерной влажности, жары и будет сохранять свой первоначальный вид многие десятки лет. Это своеобразная долговечная инвестиция, не требующая особого ухода.
- Высокая плотность камня, что также обеспечивает долговечность изделия.
Гранит не впитывает влагу, не покрывается трещинами, не требует регулярного ухода и не выцветает на солнце.
Недостатки гранита:
- Это дорогостоящий материал. Памятники из гранита считаются самыми дорогими, но учитывая их качество и долговечность, эта цена полностью себя оправдывает.
- Большой вес. Установка нуждается в строительстве специального фундамента. Обычно это входит в общую стоимость монумента. Также, устанавливать его нужно не раньше чем через два года после захоронения, чтобы почва хорошо уселась.
- Очень заметная пыль. На граните очень заметно любую пыль, поэтому если дождя долго нет, памятник может выглядеть неряшливо.
- Если на монументе есть неполированные детали, то они будут сильно отличаться от полированных.
- Из-за плотности и жесткости металла из него сложнее вырезать разнообразные фигуры. Да и в общем, любая прихоть обойдется дороже, чем с тем же мрамором.
Далее поговорим о памятниках из мрамора, чтобы сформировалась более четкая картина.
Преимущества и недостатки памятников из мрамора
Мрамор – это также природный материал, который часто используется не только для изготовления памятников. Он безусловно древний и всегда пользовался большой популярностью. Вот с чем это связано.
Преимущества мрамора:
- Эстетически привлекательный. Как и гранитные, мраморные памятники очень красивы и преимущественно в белом цвете. Это популярный материал для изготовления скульптур, например в виде ангела.
- Мягкость. Мрамор мягче поэтому из этого легче изготовить разнообразные дополнительные декоративные детали. Но следует помнить, что индивидуальный заказ помпезного мемориала обойдется очень недешево.
- Большая цветовая палитра. Также мрамор славится своим интересным рисунком, что тоже придает эстетичности готовому изделию.
- Доступная цена. Она не чрезвычайно дешева, но на порядок ниже гранита. Если сравнить два обычных памятника изготовлены по шаблону, а не индивидуальным пожеланиям, то цена гранитного получится вдвое дороже.
- Длительный срок службы. Мрамор, как и гранит может прослужить более столетия.
Несмотря на свои большие плюсы, мрамор имеет и определенные недостатки.
- мрамор уязвим к влаге и внешним факторам. Он может терять со временем свой яркий вид и даже разрушаться, находясь под постоянным палящим солнцем, на морозе или в весенне-летней период дождей;
- нечеткие гравировки. Надписи на мраморных мемориалах видны плохо. Относительно фото, его сначала делают на граните, а затем встраивают в памятник;
- мрамор ячеистый материал, и со временем внутри может образовываться плесень и грибок;
- необходимость в периодическом уходе. Время от времени памятник нужно профессионально чистить.
Как видим, мрамор – это отличный материал, но он не слишком практичен. Из него многие изготавливают дополнительные скульптуры и аксессуары, а вот основное надгробие все же лучше делать гранитным.
Где лучше заказывать надгробный памятник?
Искать памятники рекомендуем исключительно у прямых производителей. Прекрасно, если компания владеет собственными гранитными карьерами. Это гарантирует качество и долговечность изделия. Также отсутствие посредников – это всегда лучшая цена. Кроме этого советуем выбирать подрядчика, предлагающего услугу “под ключ”. То есть памятник не только производят, но и устанавливают учитывая все правила и нормы.
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