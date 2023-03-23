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Міністр оборони Олексій Резніков і Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний підтвердили, що систему військово-лікарських комісій реформують шляхом цифровізації сервісів, написала у фейсбуці віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк.

"Напередодні засідання керівництво парламенту та лідери фракцій провели зустріч із керівниками сектору безпеки та оборони України... Отримала запевнення від Міністра оборони Олексія Резнікова та Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, що систему військово-лікарських комісій реформують через цифровізацію сервісів", - написала вона.

За її словами, "це ж пізніше підтвердив, відповідаючи на моє запитання в залі, і новопризначений віцепрем'єр Михайло Федоров".

Зокрема, за словами Кондратюк, "уже закуплено 1500 ноутбуків для лікарських служб і відбувається тестування відповідного програмного забезпечення".

"Це має знизити корупційну складову, зняти черги та пробити, нарешті, ту бюрократичну стіну ВЛК для наших військових, які заслуговують на абсолютну повагу, гідне ставлення, швидкі та якісні державні послуги", - йдеться в повідомленні.
ForUm

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