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Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг у квітні планує скликати зустріч комісії Україна-НАТО, попри намагання Угорщини блокувати ці зустрічі впродовж останніх шести років.

Як передає УНІАН, про це Столтенберг повідомив на прес-конференції в Брюсселі.

"Щодо комісії Україна-НАТО, дійсно, мій план полягає у скликанні зустрічі на засіданні наших міністрів закордонних справ через декілька тижнів", - сказав Столтенберг.

Він додав, що зробить це, бо комісія Україна-НАТО - це платформа, яка покликана підтримати Україну, що є партнером з розширеними можливостями.

"Водночас мені відомо про питання, пов'язані з меншинами. І це питання, яке безпосередньо обговорювалося на попередній українській зустрічі. І я очікую, що це питання продовжить залишатися частиною діалогу з Україною", - додав Столтенберг.
ForUm

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