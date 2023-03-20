також у роздiлiПолiтика
Подоляк: Китайський мирний план містить протиріччя 7
Президент Чехії: Вікно можливостей для України відкрите цього року 9
Німеччина готова заарештувати Путіна, якщо він потрапить на її територію 11
Боррель про ордер на арешт Путіна: Це початок 11
Соратник Кивы Костя Калоша прячется от кредиторов в Израиле и поливает украинцев грязью 52
Бельгія надасть Україні 240 військових вантажівок 22
США незабаром оголосять про новий пакет військової допомоги 21
Австрія приєдналась до коаліції країн зі створення спецтрибуналу 19
Україна хоче обміняти "всіх на всіх" 24
У Раді створять делегацію для лобіювання постачання Україні винищувачів F16 21
Глава Пентагону пообіцяв продовжувати постачання зброї 20
За ліквідацією одіозного колаборанта в Мелітополі стоїть СБУ, — Голобуцький 23
Кабмін розгляне законопроект про медичний канабіс 28
Ткаченко повідомив, кого хочуть вигнати з Лаври 36
Польща готує енергетичну угоду з Україною 24
МЗС починає відкритий конкурс на вакантні посади послів 31
Зеленський: Бої на сході жорсткі та болісні 15
ISW: Путін шукає "цапів-відбувайлів" за поразки в Україні 23

Молдова готує персональні санкції щодо низки осіб у зв’язку з війною Росії проти України, перші рішення можуть оголосити за кілька тижнів. 

Про це сказав міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску в інтерв’ю молдавській службі "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Попеску розповів, що Молдова почала поступово приєднуватися до європейських санкцій проти Росії у зв’язку з її агресивною війною проти України та за кілька тижнів оголосить санкції проти низки осіб.

"Йдеться переважно про заборону в’їзду, замороження банківських рахунків та активів фізосіб, які так чи інакше причетні до агресії проти України", - сказав Попеску. 

За його словами, рішення вже прийняте, але триває робота над юридичними деталями.

Попеску не назвав осіб, які можуть потрапити до санкційного списку, зазначивши лише, що йдеться про "близько 25 осіб" і приблизно половина з них – громадяни Російської Федерації. 

За його словами, на початку березня ЄС закликав Кишинів приєднатися до персональних санкцій, застосованих Євросоюзом у зв’язку з війною Росії проти України та порушенням прав людини. Ніку Попеску додав, що згодом Молдова "приєднається і до інших санкційних режимів" Євросоюзу. 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

9