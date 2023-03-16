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Глава Пентагону Ллойд Остін запевнив, що США та союзники продовжуватимуть постачати зброю Україні та здійснюватимуть навчання українських військовослужбовців.

"Ми повинні продовжувати. Ми допомагатимемо Україні з танками, БМП, іншою бронетехнікою, які будуть на фронті. Ми продовжуватимемо тренувати українських військовослужбовців, щоб вони вміли користуватися тим, що ми надаємо", - сказав Остін на прес-конференції після засідання Контактної. групи з питань оборони України

"Ми будемо використовувати наші оборонні бюджети та наші склади із озброєнням, щоб постачати Україну протягом усього року", - додав він.

Остін підкреслив, що США та союзники продовжують роботу над тим, щоб надати нову допомогу Києву.

Міністр зазначив, що "наші колеги по контактній групі також знають, що нам потрібно постачати (зброю - ІФ) швидко та в повному обсязі - відповідно до наших обіцянок".

Зокрема, Остін зазначив, що Швеція пообіцяла надати Україні 10 танків Leopard та "ключові засоби ППО", Нідерланди мають намір укласти нові контракти на постачання озброєння.
ForUm

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