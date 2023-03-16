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Ліквідацію відомого мелітопольського колаборанта Івана Ткача, як і інших зрадників на окупованій території, проводила Служба безпеки України. Як пише політолог Олексій Голобуцький, це підтверджують джерела в СБУ .

На думку експерта, ліквідації зрадників і одіозних колаборантів вже стали системою для спецслужби.

"Фактично уся "бавовна" на окупованих територіях авторства СБУ. Очевидно, ці успіхи Служби були б неможливі без підтримки наших громадян, які чекають на деокупацію", — підкреслює Голобуцький.

За словами політолога, навіть місцеві прихильники "русского мира" вже не рвуться на керівні посади. "Якщо в перші місяці серед маргиналів на окупованих територіях було багато бажаючих зайняти керівні посади в адміністраціях, то після "випадків самозагорання" їх стало значно менше. Такі посади тепер вважаються "смертельними" і навіть прихильники "русского мира" не поспішають на небезпечну роботу", — пише Голобуцький."Тимчасово виконуючого обов’язки губернатора" Балицького його ж підлеглі поза очі називають "тимчасово живим".  Не здивуюсь, якщо до нього й до "тимчасово живого" Сальдо у нічних кошмарах приходить голова СБУ Малюк. З доброю посмішкою він пропонує колаборантам щедрий вибір: труна або кайданки. Думаю, що часу на вибір у "тимчасово живих" вже небагато", - резюмує політолог.
ForUm

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