Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що з Києво-Печерської лаври насамперед має виїхати керівництво Свято-Успенського монастиря і самої Української православної церкви (Московського патріархату).

"Ніхто не ставить питання про виселення ченців, ідеться про повернення майна, яке належить державі, - і рухомого, і нерухомого. Якщо хтось і має виїжджати, на мій погляд, насамперед, то це ті керівники, які здійснювали незаконні забудови на території об'єкта ЮНЕСКО впродовж багатьох років, - митрополити Павло, Антоній, синодальне управління адміністрації УПЦ (МП). А вже потім можна говорити про решту", - сказав Ткаченко в ефірі національного телемарафону у вівторок.

На уточнювальне запитання, як у такому разі бути саме ченцям, міністр заявив, що "вони завжди мають вибір", маючи на увазі перехід до Православної церкви України.

Щодо заяви намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополита Павла, що ченці не мають наміру виселятися з лаври, Ткаченко зазначив: "Я впевнений, що ситуація зміниться докорінно, коли ці громадяни залишать територію Лаври. Я думаю, що спільна робота фахівців і правоохоронців стимулюватиме таке їхнє рішення".

Міністр також розповів, що наразі триває процес створення комісії Служби безпеки та МВС, яка розпочне роботу найближчими днями.

Як повідомлялося, 10 березня стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем Української православної церкви (Московського патріархату) з 29 березня 2023 року.

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з лаври.