Чтобы законно вести криптовалютную деятельность, требуется лицензия на обмен криптовалют. Процедура лицензирования во многом зависит от страны, в которой будет работать компания. Большинство государств уже внедрили изменения в законодательства, регулирующие данный вид деятельности. Как правило, существует набор общих требований, которые должны соблюдаться в любой юрисдикции при получении криптолицензии. Подробнее в статье.

Что такое лицензия на криптовалюту?

Криптолицензия — это юридический инструмент, разрешающий выполнение транзакций в цифровой валюте. В зависимости от страны, в которой будет вестись криптобизнес, существует несколько видов:

лицензия на обмен криптовалют разрешает (I) обмен криптовалютных пар, фиатных валют на криптовалюты и наоборот; (II) управление децентрализованными платформами, финансами третьих лиц;

лицензия на криптобиржу;

кастодиальная лицензия дает право предоставлять услуги виртуального кошелька;

лицензия на криптофонд позволяет вести деятельность в качестве альтернативного инвест. фонда на основе цифровых валют.

Не во всех странах по нынешний день разработан эффективный механизм лицензирования криптовалютной деятельности. Поэтому, если вы хотите подать заявку на лицензию в странах, которые считаются крипто-дружественными, лучше всего привлечь профильного специалиста, который подробно разъяснит особенности регуляторной среды в разных государствах. Как мы сказали, есть разные типы лицензий, поэтому прежде чем получить криптолицензию, важно понять конечные цели и операции, которые вы хотите выполнять.

Как получить криптолицензию?

Чтобы принять обоснованное решение о том, где зарегистрировать криптокомпанию, следует учесть, что страны можно разделить на три группы:

те, в которых операции с криптовалютой законодательно запрещены;

те, в которых введены определенные ограничения на деятельность с виртуальными активами;

криптодружественные страны.

Более того, каждая криптодружественная юрисдикция предъявляет разные требования к компаниям, планирующим работать с криптовалютой. Но существует ряд стандартных требований:

зарегистрировать юр. лицо;

собрать пакет документов, в том числе сведения о несудимости директора и учредителей, идентификационные данные ответственных лиц, подробное описание услуг, которые компания планирует предоставлять;

назначить комплаенс-менеджера и ответственного представителя для представительства в гос. органах;

открыть счет в банке для криптокомпании с целью организации обмена.

оплатить госпошлину.

Крипто лицензия в Европе

Европейская криптолицензия позволяет легально работать в странах ЕС в криптопространстве. Это перспективное направление для предпринимателей, занимающихся криптовалютной деятельностью и понимающих потенциал развития этого направления.

Прежде чем выбрать страну для регистрации криптокомпании в ЕС, необходимо понять характер вашего проекта и виды услуг, которые вы хотите предоставлять. В европейских странах регулятивные законы разных стран могут отличаться, особенно в бизнес-моделях, связанных с криптоактивами. В перечень криптодружественных стран Европы входят:

Великобритания.

Швейцария.

Гибралтар.

Мальта.

Эстония.

Литва.

Люксембург.

Чехия.

Польша.

Помимо европейских стран, можно рассмотреть возможность получения криптолицензии в ОАЭ, в Канаде, США, Австралии, Сингапуре.

Сопровождение в получении крипто лицензий

Наши услуги включают, но не ограничиваются:

Разъяснение юридических формальностей оказания таких услуг и особенностей регулирования в разных странах.

Помощь в подготовке необходимой документации для получения крипто лицензии от компетентного контролирующего органа.

Разъяснение особенностей процесса должной осмотрительности, связанной с потенциальными предприятиями блокчейна, стратегий борьбы с отмыванием денег, связанным с крипто.

Сопровождение в запуске криптостартапов.

Сопровождение проектов ICO/STO.

Заключение

Для развития легального и успешного бизнеса в секторе криптовалют нужна криптолицензия. Многие страны предлагают благоприятные условия для криптобизнеса. Если вы еще не решили, в какой стране получить лицензию на обмен криптовалюты, свяжитесь с экспертами, которые помогут разобраться в правилах криптовалюты по странам.