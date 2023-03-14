У боях на Донбасі зараз вирішується, яким буде наше майбутнє, сказав у відеозверненні в понеділок президент України Володимир Зеленський.

"Як і завжди, сьогодні був на звʼязку з нашими командувачами, з розвідкою. Дуже жорстко на сході – дуже болісно. Треба знищити військову потугу ворога – і ми знищимо. Білогорівка і Марʼїнка, Авдіївка і Бахмут, Вугледар і Камʼянка – та всі інші місця, де зараз вирішується, яким буде наше майбутнє", - сказав він.