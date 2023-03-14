також у роздiлiПолiтика
ISW: Путін шукає "цапів-відбувайлів" за поразки в Україні 12
У Німеччині почали говорити про мирні переговори 15
Зеленський присвоїв Героя України розстрілянному окупантами Мацієвському 7
Посадки через знищену "Мрію" – знакові: СБУ очищує ВПК від проросійського впливу, – Загородній 19
Словения не признала РФ спонсором терроризма из-за плохой работы посольства, - СМИ 18
В Польщі підтвердили, що передадуть Україні літаки 18
Зеленський: Чим швидше російська атомна галузь опиниться під санкціями, тим безпечніше буде світові 11
Держдеп запросив $1,7 млрд для допомоги Україні 9
Спецоперація СБУ в Очакові - поразка російського ГРУ, - Голобуцький 33
ОП: Україна не мала мотивів для діверсії на "Північному потоці" 18
Зеленський пообіцяв нові санкції 22
Єрмак і Залужний поговорили з Салліваном та Міллі 15
Україна повернула ще 130 полонених 18
Україна отримала 5,6 тис. тонн допомоги для енергосектору з 30 країн світу 14
Залужний зустрівся з вищими воєначальниками США, Британії та Польщі 22
Австрія вважає небезпечними розмови про територіальні поступки Росії 15
Україна просить у США касетні боєприпаси 21
Литва анонсувала новий пакет допомоги Києву 21

У боях на Донбасі зараз вирішується, яким буде наше майбутнє, сказав у відеозверненні в понеділок президент України Володимир Зеленський.

"Як і завжди, сьогодні був на звʼязку з нашими командувачами, з розвідкою. Дуже жорстко на сході – дуже болісно. Треба знищити військову потугу ворога – і ми знищимо. Білогорівка і Марʼїнка, Авдіївка і Бахмут, Вугледар і Камʼянка – та всі інші місця, де зараз вирішується, яким буде наше майбутнє", - сказав він.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

4