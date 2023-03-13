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Колишній керівник Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер закликав підготувати загальні умови для мирних переговорів Росії та України.

"Поряд з поставками зброї і фінансовою підтримкою ми повинні запропонувати перспективу наростаючому хору критичних питань в США, а також у нас в Німеччині", - написав він в гостьовому коментарі в берлінській газеті Tagesspiegel, повідомляє DW.

Він також заявив, що рішення про можливий початок переговорів повинна приймати тільки Україна.

"Безумовно, мова не може йти про те, щоб вимагати від України негайної готовності до переговорів", - зазначив політик.

Ішингер впевнений, що зараз такий крок був би рівносильний частковій капітуляції перед агресором. Він вважає, що настав "саме час запустити мирний процес для України" і закликав до створення міжнародної політично-стратегічної контактної групи поряд з конференціями з військової допомоги Україні у форматі "Рамштайн".

Така група змогла б "утворити ядро або, щонайменше, частину посередницької групи", якщо справа дійде до переговорів Києва і Москви, вказав Ішингер. На його думку, її могли б створити США, Великобританія, Франція і Німеччина, які могли б згуртувати навколо себе інші партнерські держави, зокрема, Канаду, Іспанію, Польщу, Італію, балтійські країни, а також ООН, ЄС, ОБСЄ і НАТО.

На його думку вона повинна проводити регулярні засідання на рівні міністрів закордонних справ. Він закликав вивчити можливі варіанти і обговорити деталі. Зокрема, необхідно уточнити, хто міг би контролювати мирний процес і в якій мірі необхідні розведення сил або створення безпольотних зон.
ForUm

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