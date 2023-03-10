Чим швидше російська атомна галузь опиниться під санкціями, тим безпечніше буде світові, сказав у відеозверненні у четвер президент України Володимир Зеленський.

Нагадавши про відключення у четвер Запорізької АЕС після ракетної атаки, Зеленський назвав це "критичною ситуацією".

"І Росія свідомо йде на створення таких критичних ситуацій у наших атомних об'єктах. Це просто вже за визначенням означає, що Росія не може бути сумлінним учасником будь-яких відносин в атомній сфері", - сказав він, додавши: "А отже, чим швидше російська атомна галузь опиниться під санкціями, тим безпечніше буде світові".

"Не можна залишити державі-терористу жодної можливості використовувати будь-які атомні об'єкти будь-де у світі для терору", - сказав він.