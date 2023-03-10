Утепление зданий, как жилых, так и производственных, – важная тема при строительстве. Одним из популярных материалов, который активно используется уже более десяти лет, является минеральная вата. Она удобна в монтаже и при условии соблюдения технологии укладки не один десяток лет будет утеплять здание.

Что такое минеральная вата

Минеральной ватой называется волокнистый материал, который производят из расплавленных горных пород или металлического шлака. Для связывания волокон применяется вяжущее вещество – специальные глины или смолы на основе фенола. Этот теплоизоляционный материал уникальный. Он огнестойкий, негигроскопичный, долговечный, экологичный, паропроницаемый, обладает низкой теплопроводностью.

Обзор видов утеплителя

Перед тем как купить минеральную вату в Киеве, следует разобраться, какие же существуют ее виды. Основные рассмотрим далее.

Стекловата и шлаковата – бюджетные утеплители

Этот недорогой вид материала пользуется большой популярностью. Волокна имеют толщину 5–15 мкм, максимальная длина – 5 см. Это обеспечивает отличную прочность и упругость. Недостатки у стекловаты есть, и их следует учитывать. Основные:

сложность укладки – волокно буквально режет руки;

важно качественно изолировать утеплитель, ведь вдыхание мельчайших частиц опасно для человека;

работать нужно только в средствах индивидуальной защиты.

При том, что стекловата очень доступная по цене, ее использование в жилых помещениях будет не очень хорошим решением.

Шлаковата также не самый удобный в монтаже материал. Сложности вызваны колючестью. Отличается от стекловаты длиной волокон, которая составляет 1,6 мм, а толщина 4–2 мкм. Кроме неприятных тактильных ощущений, в материале также присутствует остаточная кислотность, что не дает возможности применять его для металлических конструкций.

Каменная и базальтовая вата

Производится из горных вулканических пород габбо и диабаза. Длина волокон – до 1,6 см, толщина 5–12 мкм. Этот утеплитель практически не впитывает влагу. Он, в отличие от предыдущих двух видов, неколючий. Это существенно упрощает транспортировку и монтаж.

Базальтовая вата аналогично каменной производится из габбо и диабаза, однако используются дополнительные примеси. Она очень гибкая, что упрощает монтаж. Даже при скатывании в рулон не теряет свойств, что особенно актуально при хранении и транспортировке. Базальтовый утеплитель огнестойкий – его невозможно поджечь, чтобы он горел, будет только плавиться.

Какой именно вариант выбрать, зависит от места использования и имеющегося бюджета. Если сомневаетесь, всегда можно проконсультироваться с менеджером магазина.