Російське ГРУ програло СБУ в битві контррозвідок довкола прифронтового Очакова. Спроба захопити місто провалилась, а ключовий агент ГРУ був затриманий. Про це пише експерт Олексій Голобуцький.

За його словами, росіяни довго готували операцію по захопленню міста, але українська контррозвідка їх переграла.

"Cпецслужби РФ намагались захопити Очаків за тим планом, який раніше застосовували на Донбасі та в Криму: вербувати місцевих чиновників, обіцяючи їм посади після захоплення територій. Однак ця схема вже не працює. Бо Служба безпеки масово знешкоджує тих, хто починає співпрацювати з ворогом. Росіянам все важче вербувати нових зрадників, а чиновників не надихають жодні посади. Вони знають про два шляхи від СБУ для колаборантів – могила або тюрма", - акцентує експерт.

Голобуцький також звертає увагу на наявне алібі та довгий послужний список ключового агента ГРУ, який був затриманий СБУ."Лицар орденів Богдана Хмельницького II та III ступенів, повний кавалер ордена "За мужність", герой боїв за Слов’янськ та Краматорськ, колишній командувач 73 морського центру ССО Едуард Шевченко... Ідеальний агент з ідеальним алібі", – підкреслює політолог.