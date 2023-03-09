також у роздiлiПолiтика
ОП: Україна не мала мотивів для діверсії на "Північному потоці" 13
Зеленський пообіцяв нові санкції 11
Єрмак і Залужний поговорили з Салліваном та Міллі 10
Україна повернула ще 130 полонених 13
Україна отримала 5,6 тис. тонн допомоги для енергосектору з 30 країн світу 11
Залужний зустрівся з вищими воєначальниками США, Британії та Польщі 11
Австрія вважає небезпечними розмови про територіальні поступки Росії 14
Україна просить у США касетні боєприпаси 13
Литва анонсувала новий пакет допомоги Києву 16
В Раді закликали світову спільноту покарати РФ за геноцид українців 10
Шольц заявив про основу для переговорів 18
Галущенко: Переговори щодо повернення ЗАЕС зайшли в глухий кут 12
Генштаб: У військовому керівництві РФ назріває конфлікт 20
У ГУР повідомили, коли Росія не зможе більше агресивно воювати 13
Подоляк повідомив про перші кроки зі створення трибуналу для Росії 14
В ЄС не бачать доказів намірів Китаю помогти Росії летальною зброєю 11
Зеленський ініціює роботу з децентралізації енергетики 24
За спецоперацією з підриву літака у Білорусі може стояти СБУ, - експерт 25

Російське ГРУ програло СБУ в битві контррозвідок довкола прифронтового Очакова. Спроба захопити місто провалилась, а ключовий агент ГРУ був затриманий. Про це пише експерт Олексій Голобуцький.

За його словами, росіяни довго готували операцію по захопленню міста, але українська контррозвідка їх переграла.

"Cпецслужби  РФ намагались захопити Очаків за тим планом, який раніше застосовували на Донбасі та в Криму: вербувати місцевих чиновників, обіцяючи їм посади після захоплення територій. Однак ця схема вже не працює. Бо Служба безпеки масово знешкоджує тих, хто починає співпрацювати з ворогом. Росіянам все важче вербувати нових зрадників, а чиновників не надихають жодні посади. Вони знають про два шляхи від СБУ для колаборантів – могила або тюрма", - акцентує експерт.

Голобуцький також звертає увагу на наявне алібі та довгий послужний список ключового агента ГРУ, який був затриманий СБУ."Лицар орденів Богдана Хмельницького II та III ступенів, повний кавалер ордена "За мужність", герой боїв за Слов’янськ та Краматорськ, колишній командувач 73 морського центру ССО Едуард Шевченко... Ідеальний агент з ідеальним алібі", – підкреслює політолог.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

11