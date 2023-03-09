Україна не мала мотивів влаштовувати диверсію з підривами трьох ниток російського газопроводу "Північний потік" біля берегів Данії та Швеції, заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Чи були в України мотиви? Безумовно, ні. По-перше, це б не зменшило ресурсних можливостей Росії. По-друге, не дало б Росії необхідності виводити війська з території України. І точно б не змінило перебіг війни. Навпаки, якби тоді Україна щось подібне зробила, то ми б ще тоді отримали масовану інформаційну атаку на нас і на європейські спільноти. І тоді це виглядало б складніше для нас: партнери могли б бути розчаровані", - заявив Подоляк в ефірі телемарафону в середу.

Водночас, за його словами, очевидний мотив для підриву "Північного потоку" був у Росії.

"Згадайте, якими божевільними темпами тоді зростала ціна на тисячу кубометрів російського газу. Росія постійно провокувала поломки та аварії на "Північному потоці-1", щоб не виконувати зобов'язання за контрактами. Були постійні були публікації росЗМІ про "кінець Європи". Це був елемент тиску", - сказав він, додавши, що вибух на об'єкті стався після ефективного контрнаступу ЗСУ в Харківській області та відповідного зростання західної військової підтримки для України.

"Для того, щоб натиснути на них, знизити інтенсивність підтримки України, Росія і проводила всі ці кампанії. Коли не вдалося шантажувати простими розмовами і пропагандою, тоді стався вибух. Мотив очевидний", - сказав Подоляк.

Також, як зазначив радник глави Офісу президента, між українською розвідкою і розвідками країн-партнерів існує дуже тісна координація. У зв'язку з цим, наголосив він, неможливо, щоб розвідки країн-партнерів не знали чогось із погляду підготовки Україною якихось масштабних дій, пише "Інтерфакс-Україна".

Він також звернув увагу на матеріал, що вийшов напередодні в New York Times, де йдеться про нібито причетність українських груп до підриву "Північного потоку".

"Усі посилання газет на анонімні джерела, без аналізу мотивів і просто говориться одна фраза: проукраїнська група - без того, хто у складі групи, що вони робили тощо. ... Для того, щоб аналізувати той чи інший інцидент, потрібно зрозуміти мотиви сторін - щоби що отримати, які профіцити тощо", - сказав радник керівника Офісу президента.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков уже спростував інформацію New York Times про нібито причетність України до підриву "Північного потоку".