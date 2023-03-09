Президент України Володимир Зеленський анонсував запровадження нових санкцій проти тих, хто намагається послабити державу і підірвати міцність українського суспільства на майбутньому засіданні Ради національної безпеки і оборони.

"Готуємо і нові цілком справедливі кроки нашої держави проти тих в Україні, хто ще намагається послаблювати державу, підривати міцність нашого суспільства. Незабаром відбудеться нове засідання РНБО, і є відповідні проєкти санкційних рішень", - заявив Зеленський у відеозверненні.

Внутрішня безпека України - теж перший пріоритет, наголосив він.