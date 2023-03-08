Электромопеды в Украине уже долгое время пользуются популярностью. Это одно из самых практичных транспортных средств: экологичный, быстрый и манёвренный транспорт, который не нуждается в бензине и не вредит окружающей среде. Если вы давно задумывались о покупке электроскутера, то время осуществить свои желания в 2023 году. Какой электроскутер купить в 2023 году? Рассказывают специалисты интернет-магазина Stylus.

YADEA G5 2300Вт

Электрический скутер от бренда YADEA впечатляет мощным двигателем 2300 Вт, благодаря которому он способен на одном заряде преодолеть 80 км. Максимальная скорость, которую развивает электромопед – 55 км/ч. Допустимая нагрузка на электроскутер не должна превышать 200 кг.

Электроскутер получил светодиодную фару, которая гарантирует комфортное перемещение в темное время суток. Также предусмотрен информативный дисплей, на котором можно отслеживать информацию об оставшемся заряде, скорости и другие показатели. В G5 установлен аккумулятор нового поколения Panasonic 18650, удобное большое сиденье, под которым находится вместительный багажник объемом 26 л.

Segway-Ninebot E125S – с запасом хода 140 км

Инновационный электроскутер от Segway поддерживает работу с мобильным приложением, оснащен безопасной тормозной системой, обладает датчиком парковки и функцией воздушной блокировки. Благодаря мощному электродвинателю скутер развивает скорость до 45 км/ч, а запас хода составляет 140 км. Отправляйтесь навстречу приключениям и не переживайте о заряде!

Благодаря встроенной SIM-карте и модулю GPS вы всегда сможете отыскать свой электроскутер. А если скутер заблокирован и при этом рядом происходят какие-то непонятные действия, вы сразу же получите уведомление на свой смартфон. Кроме этого, помимо обычного физического ключа, у вас есть встроенный смарт-ключ на вашем смартфоне в приложении Segway-Ninebot. Максимальная допустимая нагрузка на электроскутер составляет 255 кг.

YADEA SLIKE 1800W – городской электроскутер с 12-дюймовыми колесами

Удобный и практичный вариант для быстрого передвижения по городу. Установленный в электроскутер двигатель 1800 Вт позволяет разгоняться до 45 км/ч, а светодиодная фара и габаритные огни гарантируют комфортную езду в темное время суток.

Благодаря 12-дюймовым колесам электроскутер справится с неровностями на дороге, а амортизационная подвеска сделает все, чтобы сгладить эти неровности. Современная система торможения дисково-барабанного типа позволяет моментально реагировать на действия водителя, гарантируя безопасную поездку в любых условиях.

AIMA M3 Li (black) – городской скутер с 10-дюймовыми колесами

Электроскутер от бренда AIMA легко справится с дорожными покрытиями, с которыми не под силу справиться автомобилю. Модель оснащена электродвигателем 1200 Вт, который дает разгон до 45 км/ч и позволяет уверенно передвигаться по улицам города. Запас хода на одном заряде составил 70 км, а значит, можно не переживать об аккумуляторе и отправляться по своим делам. 10-дюймовые колеса обеспечивают хороший баланс во время езды.

Благодаря бескамерным шинам даже в случае прокола скутер остается управляемым, позволяя проехать еще несколько десятков км. Также в AIMA M3 Li предусмотрены дисковые гидравлические тормоза, которые в случае необходимости быстро и эффективно срабатывают.

Maxxter Gang Max, 2000 Вт – мощный электроскутер с багажником

Преодолевайте на одном запасе аккумулятора расстояние до 80 км. Получить такие показатели скутеру позволили емкий аккумулятор 1440 Вт/ч и электродвигатель 2000 Вт. С таким скутером вам не придется переживать о нехватке заряда батареи, а значит, можно смело отправляться навстречу приключениям.

Производители установили в Gang Max бескамерные шины, которые защищены от моментальной разгерметизации. Такая конструкция гарантирует вам практичность и свободу передвижения. Приятный бонус – багажник, расположенный под сиденьем, в который можно взять большой груз. Но учитывайте, что максимальная нагрузка не должна превышать 200 кг.

Еще больше интересных моделей электроскутеров на любой бюджет вы найдете на сайте Stylus.ua.