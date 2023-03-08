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7 березня, між Україною та РФ відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернулись 126 чоловіків та 4 жінки. Більшість мають тяжкі поранення. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Черговий обмін полоненими - нам вдалося повернути додому 130 наших людей - 126 захисників та 4 захисниць. Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ", - написав Єрмак.

Він зазначив, що серед повернених - 87 захисників Маріуполя, 71 з яких - із "Азовсталі". Також повернули взятих у полон в районі Бахмута та Соледара - загалом 35 людей з Донецького напрямку.

"Більшість з людей, яких ми повертаємо сьогодні, мають важкі поранення", - наголосив Єрмак.
ForUm

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