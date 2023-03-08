В Україну за координації Міністерства енергетики за рік від початку повномасштабного вторгнення РФ надійшло 450 вантажів гуманітарної допомоги з енергетичним обладнанням загальною вагою понад 5650 тонн, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Серед обладнання, яке отримала Україна, - понад 1 700 генераторів, близько тисячі трансформаторів, мобільні газові котельні, спецтехніка, високовольтне обладнання для ремонту ЛЕП, пересувна кабельна лабораторія та багато матеріалів", - зазначив очільник Міненерго, слова якого наводять у телеграм-каналі відомства у вівторок.

Міністр зазначив, що завдяки цій допомозі Україна змогла відновити роботу великої кількості об'єктів енергетичної інфраструктури, обстріляних росіянами з ракет, дронів та артилерії, пише "Інтерфакс-Україна".

У повідомленні зазначено, що допомогу надали понад 30 країн: Австрія, Велика Британія, Польща, Швеція, Німеччина, Італія, Франція, Латвія, Бельгія, Данія, Іспанія, Фінляндія, Литва, Естонія, Ірландія, Норвегія, Північна Македонія, Швейцарія, Угорщина, Молдова, Словаччина, Хорватія, Словенія, Нідерланди, Чехія, а також Азербайджан, Японія, Республіка Корея, Канада і США.

Як повідомлялося, до Фонду підтримки енергетики України, створеного Секретаріатом Енергетичного співтовариства у квітні 2022 року, станом на 1 лютого 2023 року надійшло EUR144,366 млн.