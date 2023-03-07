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Україна розширила запит на касетні боєприпаси, включивши в нього бомбу повітряного базування МК-20, яку можна переобладнати для скидання з безпілотників.

Американські законодавці розповіли Reuters, що Київ закликав членів Конгресу чинити тиск на Білий дім, щоб той схвалив відправку зброї. Крім того, 155-мм касетні артилерійські снаряди вже були запитані, заявили Джейсон Кроу та Адам Смітт, які є членами Комітету з питань збройних сил Палати представників, пише "УНІАН".

Україна вважає, що касетні боєприпаси нададуть їй перевагу в боротьбі з військами РФ на сході і допоможуть зупинити атаки "людських хвиль". Українські військові вважають, що вони мають кращу бронебійну здатність, ніж зброя, яку вони зараз скидають з БПЛА.Видання зазначає, що виробництво MK-20 було припинено в 2016 році, проте на американських військових складах знаходиться більше 1 мільйона таких.
ForUm

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