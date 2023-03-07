Народні депутати з фракції політичної партії "Слуга народу" закликали світову спільноту та міжнародні інституції до покарання РФ за геноцид українського народу, повідомив голова фракції Давид Арахамія.

"Закликаємо світову спільноту, парламенти, уряди та міжнародні організації покарати державу-терориста та її керівництво за всі військові злочини, злочини проти людяності та акти геноциду, вчинені проти українського народу", - написав Арахамія у телеграм-каналі.

Він зазначив про рішення фракції направити президенту України Володимиру Зеленському звернення з проханням привласнити військовому звання Героя України (посмертно) після встановлення всіх обставин та ідентифікації загиблого.

Арахамія зазначив, що "подвиг (убитого військовополоненого – ІФ-У) залишиться назавжди у пам'яті українців".

"Ми зробимо все, щоб притягнути вбивць до відповідальності і покарати за скоєний нелюдський злочин", - наголосив голова фракції.

Як повідомлялося, раніше у мережі з'явилося відео вбивства беззбройного чоловіка в українській військовій формі без видимих розпізнавальних знаків. Він дивиться у бік, де знаходиться камера, голос за кадром каже: "Знімай його". На це полонений відповідає: "Слава Україні". Після цього лунають численні постріли. Відео знято у лісопосадці.