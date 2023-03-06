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У вищому військовому керівництві Російської Федерації назріває конфлікт через значні втрати і відсутність реальних досягнень на фронті.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"У лютому поточного року Путін надав командувачу східного військового округу Мурадову звання генерал-полковника за доповідь про "успіхи" 155-ї бригади морської піхоти на Вугледарському напрямку. Зараз Шойгу вимагає від генерала відпрацювати звання і взяти місто за будь-яку ціну. За наявною інформацією, керівництво бригади та військовослужбовці відмовляються знову йти у безглуздий наступ, у який їх відправляє бездарне керівництво – йти на штурм добре укріплених позицій ЗС України без будь-якого забезпечення та підготовки”, – зазначають у Генштабі.

 
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