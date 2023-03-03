Сан-Франциско — один из самых привлекательных городов для жизни и работы. Благодаря обилию культурных достопримечательностей, оживленных кварталов и возможностей для карьерного роста неудивительно, что соискатели стекаются в этот город, чтобы осуществить свою мечту.

Ми расспросили сотрудников доски объявлений в США Bazar.club и узнали что подразумевает работа в Сан Франциско и что нужно знать кандидатам, прежде чем начать поиск. Читайте дальше, чтобы узнать это.

Некоторые профессии требуют лицензии

Допустим, в Украине вы работали косметологом, мастером маникюра, парикмахером, визажистом, и вы хотите получить такую же работу в Америке. Вы можете продолжать предоставлять услуги и дальше, но предварительно вы должны получить лицензию. Для этого вам нужно подготовить полный пакет документов, подтвердить свой опыт и профессионализм.

Если вы ищете работу в Сан Франциско, то прохождение курсов и получение документа об образовании — это хороший вклад в ваше будущее. Это может оказаться долго и дорого, то оно того стоит.

Ниже перечислены профессии, которые требуют получения лицензии или сертификата штата Калифорния, прежде чем вы сможете начать работать в этих отраслях:

фитнес, йога;

диетология;

бухгалтерский учет и финансовое планирование;

графический дизайн;

эстетическая косметология;

перманентный макияж.

Продолжительность курсов — от нескольких месяцев до одного года. Сертификат обеспечивает конкурентные преимущества на рынке труда. Имея документ об образовании, вы можете рассчитывать на хорошо оплачиваемую работу и карьерный рост.

Различные ресурсы для поиска работы в Сан-Франциско без знания языка, с опытом и без него

Американский рынок труда иногда может быть пугающим, но ключ к успеху — это настойчивость и открытое отношение. Не ограничивайте себя — изучайте возможности, которые, возможно, сначала не привлекли вашего внимания, и не падайте духом, если вам ответят отказом. Американцы часто считают эффективной практику “работаю на одной работе, ищу другую работу в Сан-Франциско”; вы не добьетесь успеха, если застрянете на одной возможности. Опыт, полученный даже на начальных должностях, даст ценное представление о том, как здесь все устроено, и со временем позволит максимально увеличить карьерный потенциал.

Для поиска вакансий используйте все доступные ресурсы:

специализированные сайты (BAZAR.club, Indeed, LinkedIn, Fairygodboss);

социальные сети (группы и сообщества в Facebook);

Telegram-каналы.

Несколько советов на последок

Люди, которые ищут работу в Сан-Франциско не всегда имеют представлений о том с чем им придется столкнуться. Чтоб работа Сан Франциско приносила не только деньги, но и удовольствие, будьте готовы получите образование, потратить время на поиск вакансий, а также упорно работать, особенно в течение первых нескольких лет.



