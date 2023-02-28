Угорська авіакомпанія Wizz Air із середини березня призупиняє всі рейси до Молдови, йдеться в повідомленні в соцмережі лоукостера.

"Безпека пасажирів та екіпажу залишається пріоритетом номер один для Wizz Air, але внаслідок останніх подій у Молдові та високого, нехай і не стовідсотково можливого ризику в повітряному просторі країни, Wizz Air ухвалила важке, але відповідальне рішення призупинити всі рейси до Кишинева з 14 березня", - наголошується в повідомленні.

У компанії наголосили, що Wizz Air запропонує додаткові рейси з Ясс для підтримки пасажирів із Кишинева.

Компанія пояснила своє рішення проблемами безпеки через продовження повномасштабної війни РФ проти України. З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Молдова декілька разів закривала свій повітряний простір. У вересні минулого року Wizz Air уже перенесла свою операційну базу і стоянку літаків із Кишинева до Ясс.

Після 14 березня Wizz Air запропонує додаткові рейси з Ясс для підтримки пасажирів із Кишинева. Це передбачає новий маршрут з Ясс до Берліну, а також збільшення частоти рейсів до Барселони, Мілану (Бергамо), Болоньї, Риму (Чіампіно), Риму (Ф'юмічіно), Дортмунду, Ларнаки, Лондону (Лутон) і Тревізо з Ясс, який є найближчим для жителів Молдови аеропортом у мережі Wizz Air.

Маршрути з Кишинева до Будапешту і Праги будуть припинені без прямої альтернативи для їх заміни. Решту потужностей, що працюють наразі в Кишиневі, буде перерозподілено на інші напрямки в мережі Wizz Air.

Клієнти, які бронювали квитки безпосередньо через сайт wizzair.com або мобільний застосунок авіакомпанії, отримають повідомлення на електронну пошту та зможуть обрати безоплатне замовлення іншого квитка, повернення 120% від спочатку оплаченого тарифу в якості кредиту для майбутніх бронювань або повернення 100% вартості квитка.