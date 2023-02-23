також у роздiлiНадзвичайні події
Данілов оцінив "великий наступ" Росії на сході 8
За добу знищено 620 окупантів та 8 танків 15
У Повітряних силах прокоментували стягування російської авіації до кордонів 18
США дозволили Україні бити по Криму 28
Зеленський повідомив про пріоритет на фронті 17
Верещук закликала цивільних з Бахмуту негально евакуюватись 19
Окупанти обстріляли Харків ракетами С-300 24
За добу ЗСУ здолали 800 окупантів 13
Сьогодні вночі окупанти випустили по Україні 32 ракети 41
За добу ЗСУ знищили майже 700 окупантів 21
ISW не вірить в наступальний потенціал російських мобіків 22
За минулу добу ЗСУ збили два літаки 29
За добу ЗСУ знищили 560 окупантів та три танки 27
За три дні наступу під Вугледаром окупанти втратили 100 одиниць техніки 26
За добу знищено 900 окупантів 19
У Молдові підтвердили проліт російської ракети 17
Над Києвом збили 10 ракет 17
Міністр енергетики повідомив про влучання ракет 62

Втрати РФ за добу склали майже 800 одиниць особового складу, 16 танків та 7 артилерійських систем, повідомляє Генеральний штаб України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.02.23 орієнтовно склали особового складу - близько 145 850 (+790) осіб ліквідовано, танків - 3350 (+16) од., бойових броньованих машин ‒ 6593 (+24) од, артилерійських систем – 2352 (+7) од, РСЗВ – 471 (+0) од., засоби ППО ‒ 244 (+1) од., літаків – 299 (+0) од., вертольотів – 287 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2029 (+3), крилаті ракети – 873 (+0), кораблі/катери – 18 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 5215 (+3) од., спеціальна техніка – 228 (+2)", - йдеться у повідомленні.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

3