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Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі стверджує, що наразі американська сторона не бачить ознак можливого нападу Росії на Київ.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя, він сказав на пресконференції у вівторок за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України.

"Завжди є потенційна загроза (Києву), загрози з повітря, загрози ракетних ударів. Київ – це столиця і є важливою ціллю в цій війні. Я б ніколи не відкидав спроможності РФ здійснити напад на Київ. Але станом на зараз ми не спостерігаємо жодних істотних вказівок чи попереджень (про це)", – сказав Міллі.

Із наближенням річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні оглядачі почали припускати, що російська сторона може вдатись до чергової спроби захопити Київ, яку вона вже намагалася здійснити на початку 2022 року.

Також, як повідомлялось, американський генерал назвав битву в районі Бахмута найбільш масштабною за втратами станом на зараз і спрогнозував, що українські сили не будуть відступати з міста.
ForUm

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