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Міністр оборони США Ллойд Остін у рамках зустрічі контактної групи з оборони України у Брюсселі заявив, що наразі нагальним завданням Заходу є забезпечення Києва засобами протиповітряної оборони.

"Ми знаємо, що Росія на озброєнні має значну кількість літаків і великий потенціал, - сказав він журналістам. - Ось чому ми наголосили, що нам потрібно зробити все, що в наших силах, щоб забезпечити Україні якомога більший потенціал протиповітряної оборони".

Остін сказав, що поки що поставлених Україні систем ППО недостатньо, і США наполягатимуть на їхньому нарощуванні.

У вівторок Італія та Франція зобов'язалися надати Україні зенітні системи SAMP-T. США на додаток до ЗРК Patriot вже пообіцяли вдосконалені ракетні системи класу "земля-повітря" NASAMS, нагадують ЗМІ.
ForUm

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