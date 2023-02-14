також у роздiлiПолiтика
Італія підтримує створення трибуналу щодо злочинів Росії 6
Саме та людина, яка має керувати СБУ, – Президент представив главу СБУ 15
В Україні зареєстрована петиція про визнання дня народження Бандери національним святом 11
Зеленський дозволив військовослужбовцю зайняти пост заступника міністра оборони 10
Стало відомо, скільки танків Польща відправить до України 9
Маск планує не допускати ескалації конфлікту в Україні 14
Зеленський провів Ставку: говорили про захист Донбасу 11
Резников розповів про створення антикорупційної ради при МО 11
В Росії визнали, що будуть йти на Київ 25 років 22
Експерт розповів до чого призведуть обшуки СБУ у нардепа ОПЗЖ Волошина 26
США закликає своїх громадян терміново залишити Росію 12
Столтенберг планує до жовтня лишити свою посаду 8
Данилов: Окупанти почали наступ, але мають великі проблеми 18
Кабмін розробив схему, як позбавляти держнагород зрадників 13
В ISW не вірять, що Путін прагне війни з НАТО 13
Кабмін розширив категорії держслужбовців, які можуть виїхати за кордон 14
Британія і Україні продовжують переговори про ракети великої дальності 17
Джонсон закликав Британію надати Україні більше зброї 16

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає, що перемога України має означати не лише звільнення територій, але й таке посилення української армії, щоб Росія більше ніколи не напала на Україну.

Таку позицію Залужний висловив, поспілкувавшись телефоном із верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Їхня розмова відбулася напередодні засідання контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн".

Залужний та Каволі обговорили питання постачання міжнародної військової допомоги Україні та підготовки українських підрозділів на території країн-партнерів. 

Головнокомандувач ЗСУ поділився з американським колегою оцінками оперативної обстановки на фронті російсько-української війни і планами стосовно подальших дій.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

4