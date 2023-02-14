Італія підтримує створення спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів, скоєних під час російського вторгнення в Україні.

Про це заявив глава МЗС Італії Антоніо Таяні, пише "Європейська правда".

"Вбивство беззахисного населення є воєнним злочином, а ми подивимося, як втрутитися: якщо буде створено спеціальний трибунал, ми не проти цього", - сказав Таяні.

Він також заявив, що Італія ніколи не відправляла зброю для завдання ударів по російській території та ніколи не оголошували війну Росії.

"У нас є проблема з керівництвом, а не з народом. Якщо керівництво порушує норми міжнародного права, у нас може бути тільки одна позиція: засудження порушень закону, воєнних злочинів, насильства", - пояснив Таяні.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз твердо налаштований подбати про притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії проти України та створити для цього трибунал.