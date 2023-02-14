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Президент України Володимир Зеленський підписав указ, відповідно до якого першим заступником міністра оборони на період дії воєнного стану може стати військовослужбовець. На цю посаду зможуть претендувати ті військові, які мають звання генерал-лейтенант та віце-адмірал.

В указі президента №76/2023 від 13 лютого передбачено, що Кабінет міністрів України має внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо зміцнення демократичного цивільного контролю над органами та формуваннями сектору безпеки і оборони згідно зі стандартами НАТО.

Зазначається, що цей указ набирає чинності з дня його опублікування. 
ForUm

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