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Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО лише зміцнить альянс, Німеччина підтримує одночасне входження цих країн до НАТО, заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

"Фінляндія та Швеція відповідають критеріям НАТО і було б розумно і правильно, якби обидві країни одночасно вступили до НАТО. Співпраця за лінією НАТО буде лише зміцнена приєднанням іще двох країн", - сказала вона у понеділок на пресконференції в Гельсінкі після зустрічі з фінським колегою Пеккою Гаавісто.

За її словами, події в Україні призвели до кардинальних змін і у Німеччині.

"Німеччина почала розуміти, що і вона вразлива, почала зміцнювати свої збройні сили і надавати військову допомогу Україні, яка воює. Крім того, для вирішення можливих кризових ситуацій почала активно розвиватися найважливіша інфраструктура, наприклад продовольче постачання", - сказала Бербок.

Вона висловила сподівання, що Рада держав Балтійського моря також активізується у вирішенні питань безпеки.

Бербок зазначила, що неподалік міста Мюнстер розпочалася підготовка українських танкових екіпажів для танків Leopard і додала, що в уряді Німеччини не обговорювали питання щодо постачання Україні винищувачів.

Глава МЗС Фінляндії Гаавісто повідомив, що його країна поки що не прийняла рішення про можливість відправлення в Україну танків Leopard. За його словами, це питання обговорюватимуть.

Як повідомило МЗС Фінляндії, Бербок також зустрінеться з президентом Республіки Саулі Нііністьо. Ключовими темами зустрічей у Фінляндії є поточні питання зовнішньої та безпекової політики, війна в Україні та членство Фінляндії в НАТО, а також тематика клімату та безпеки, двосторонні питання.

У вівторок глава МЗС Німеччини відвідає Швецію.

 
ForUm

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