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На Ставці Верховного Головнокомандувача у понеділок розглядалися захист Донеччини та Луганщини, півдня України, Одеси та області, сказав у відеозверненні у понеділок президента України Володимир Зеленський.

"Провів Ставку. Заслухали доповіді командуючих напрямків, головнокомандувача, керівників розвідки. Захист Донбасу та Луганщини, півдня нашої країни, Одеси та області. Постійна увага – до постачання зброї, снарядів та всього, що додає нашим воїнам сили та стійкості", - сказав він.

 
ForUm

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