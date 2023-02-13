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До роботи робочої групи щодо створення антикорупційного дорадчого органу при Міністерстві оборони України вже долучилися 13 громадських організацій, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

За словами міністра, на засіданні минулої п'ятниці робгрупи під його головуванням домовилися "рухатися максимально оперативно".

"Всю підготовчу роботу з боку Міноборони доручено забезпечити державному секретареві”, - написав він на фейсбук-сторінці, зазначивши, що "викликів багато".

Наразі до робочої групи вже долучилися представники: Проєкту реформи оборонних закупівель; Проєкту посилення доброчесності та професіоналізму в Міноборони; Бігус Інфо; Центру оборонних стратегій; Українського центру дослідження проблем безпеки ім. Дмитра Тимчука; ГО Демократична сокира; ГО Стоп корупції, Центр дослідження армії, конверсії та роззброєння; БО Волонтерський рух; ГО Разом проти корупції; Ради громадського контролю НАБУ; ВО Автомайдан; Асоціації громадського харчування.
ForUm

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