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Російський політолог і екс-депутат Держдуми Сергій Марков заявив, що "спецоперація" РФ в Україні провалилася.

Довірена особа Путіна заявила, що це не російська армія виявилася слабкою, а українська дуже-дуже сильною. Він розповів, що РФ готувалася до двох типів воєн - ядерної війни з США і війни з "парамілітарними утвореннями", а опинилася в третьому. 

"Спецоперація практично провалилася у нас. Ми ведемо війну з рівним за силою противником", - сказав він, зазначивши, що армії РФ навіть не вдалося придушити систему ППО України.Він зазначив, що такими темпами на "захоплення Києва" у них піде близько 10-25 років. "Якщо селища типу Соледара і Бахмута брати по кілька місяців, то ми дійдемо до Києва через 10 або 25 років", - заявив Марков.

Також російський політолог сказав, що в РФ безглуздо проводити другу хвилю мобілізації, оскільки вони не змогли озброїти попередніх мобілізованих. 
ForUm

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