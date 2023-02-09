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Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав Сполучене Королівство надати Україні винищувачі Typhoon і більше танків Challenger, повідомляє Sky News.

"У нас понад 100 літаків Typhoon. У нас понад 100 танків Challenger. Найкраще разове використання будь-якого з цих предметів - розгорнути їх зараз для захисту українців, не в останню чергу тому, що саме так ми гарантуємо нашу власну довгострокову безпеку", - заявив Джонсон після того, як президент України Володимир Зеленський виступив у британському парламенті.

На його думку, така допомога Україні "допоможе відтіснити Путіна і зробити світ безпечнішим".

"Наразі саме час дати їм саме те, що їм потрібно для завершення роботи", - додав він.

Раніше Борис Джонсон під час свого візиту до США вже закликав Захід направити до Києва F-35 та Typhoon.

Як повідомлялося, нинішній прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявляв, що Велика Британія розглядає можливість надання Україні винищувачів, але в довгостроковій перспективі.

 
ForUm

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