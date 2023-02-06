Унаслідок потужного землетрусу в Туреччині загинули щонайменше 284 особи, понад 2,3 тис. постраждали, повідомляє в понеділок агентство "Анадолу".

Про зростання кількості жертв та постраждалих повідомив віцепрезидент країни Фуат Октай. Він також заявив, що в зону землетрусу з епіцентром у провінції Кахраманмараш відправлено 102 мобільні базові станції.

Раніше повідомлялося про щонайменше 237 загиблих та 639 постраждалих у Сирії, переважно в провінціях Латакія, Алеппо, Хама і Тартус.

Потужний землетрус у Туреччині та Сирії і подальші афтершоки призвели до обвалення численних будівель, підземні поштовхи відчули жителі Лівану, Йорданії та Ізраїлю.