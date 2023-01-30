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Російська окупаційна влада вивозить обладнання з медичних закладів Каховки та Нової Каховки Херсонської області, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"За наявною інформацією, із місцевих лікарень Каховки та Нової Каховки російські окупанти вивезли усе медичне обладнання до Новотроїцького Херсонської області", - інформує Генштаб у фейсбуці в неділю.

Медичні установи у зазначених містах окупаційна влада закриває всупереч раніше наданим обіцянкам. Персонал поставили перед фактом – переведення або звільнення, повідомляє Генштаб.
ForUm

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