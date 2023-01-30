Петро Павел, який здобув перемогу на виборах президента Чехії, пообіцяв підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії. Таку заяву він зробив за підсумками телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Так, Павел у своєму Твіттер подякував Зеленському за привітання з перемогою на виборах і за запрошення відвідати Київ.

"У нашій сьогоднішній телефонній розмові я запевнив його, що Україна і надалі може покладатися на підтримку Чеської Республіки", – повідомив новообраний чеський президент.