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Роздмухування історії з загибеллю банкіра Дениса Кірєєва насправді мала на меті посварити українських силовиків, а сам він, скоріше за все, працював на Кремль. Про це пише експерт Тарас Загородній. 

За його даними, фігура Кірєєва є доволі неоднозначною – він не був агентом, який нібито попередив про напад на Україну.

«СБУ має неспростовні докази роботи Кірєєва на росіян. Також докази у справі свідчать, що він був застрелений тому, що чинив опір під час затримання та сам хотів вбити співробітників СБУ (до речі, для чого це робити людині, яка невинувата?). Цікаво, що у статтях згадується прізвище Олександра Поклада – керівника Департаменту контррозвідки СБУ. Насправді, це одна з ключових фігур в успішній протидії рф. І чи не на його дискредитацію були направлені публікації?» - запитує експерт.

Він додає, що Кирило Буданов сам приїхав до СБУ, ознайомився з матеріалами по Кірєєву, переконався у їх обґрунтованості та зняв всі питання.

«Історія про «героя Кірєєва, якого вбило СБУ», очевидно, має багато елементарних нестиковок. Яка її можлива мета? Наприклад, провокування росіянами конфлікту в середині силового блоку. Саме тому керівники СБУ і ГУР вже спростували будь-які конфлікти між відомствами. Малюк та Буданов опублікували спільне фото і заявили, що тісно координують роботу», - пише політолог. 

Тож історія «псевдо-Зорге» на цьому, напевно, завершиться, якщо її штучно не будуть тримати в інформпросторі, зазначає Загородній. 

Він додає, що ніякого секрету про напад рф на Україну Кірєєв в принципі розкрити не міг. Адже багато джерел повідомляли про це раніше, зокрема, 

Держдеп США, ЦРУ, західні розвідки тощо. 

«Ліпити з нього героя можна тільки для тих, хто почав цікавитись українською політикою у лютому 22-го року. Банкір-схемник періоду розквіту Віктора Януковича, права рука братів Клюєвих, які прямо працювали на Росію. Біографія дуже схожа на історію саме «російського резидента», - пише Загородній. 

Він цитує цікаву реакцію на публікацію про Кирєєва зрадника-втікача Олега Царева, який написав, що «знал Деніса Кірєєва с хорошєй сторони». Але зараз, мовляв, ще не час про це говорити. «Не важко зрозуміти, що саме є цією «хорошей стороной» для зрадника Царєва», - акцентує експерт.

Нагадаємо, 23 січня очільники СБУ і ГУР Василь Малюк і Кирило Буданов обговорили майбутні спецоперації, які наблизять перемогу України

 

 

 

 
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