Італія надасть Україні батарею зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) SAMP/T. Рішення, яке кілька тижнів "висіло в повітрі", було ухвалено після особистого доручення прем’єр-міністра країни Джорджі Мелоні.

Про це з посиланням на власні джерела пише італійське видання Rivista Italiana Difesa.

Видання зазначає, що питання про постачання ЗРК SAMP/T Україні тривалий час залишалося відкритим через опір Міністерства оборони Італії та італійських військових.

Виявляється, на озброєнні Збройних сил Італії перебуває всього лише п’ять батарей ЗРК SAMP/T. Причому одна з них розгорнута на території Кувейту в рамках місії Inhernet Resolve, пишуть "Українські новини".

За інформацією видання, Мелоні особисто доручила передати Україні ЗРК після дзвінка президента США Джо Байдена.

SAMP/T (від французького Famille de Sol-Air Futurs Sol-Air Moyenne-Portée/Terrestre) — зенітно-ракетний комплекс, який спільно розробила Франція та Італія.

Комплекс призначений для захисту території від літаків (від 3 до 100 кілометрів) і ракет, крилатих і балістичних (від 3 до 25 кілометрів).

Одна пускова установка даного ЗРК озброєна 8 ракетами, які можуть бути відстріляні в одному залпі всього за 10 секунд.

SAMP/T може мати вигляд наземної пускової установки або пускової установки на автомобільному шасі з колісною формулою 8×8.