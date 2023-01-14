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Угорщина не має наміру надавати свою територію для постачання танків "Leopard 2" країнами НАТО для України, оскільки не хоче наражати на небезпеку етнічних угорців, які проживають в Закарпатській області України, заявив глава канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш.

"Щодо питання про політичні голоси, що лобіюють війну, про те, що вони вимагають танків Leopard 2 для України, глава канцелярії сказав: Угорщина має особливе геополітичне положення та можливість відстоювати національні інтереси. За його словами, Угорщина могла постачати зброю в Україну лише через Закарпаття", де досі проживає понад сто тисяч угорців. Глава канцелярії наголосив, що мета уряду - якнайдовше захищати Закарпаття від війни", - пише угорське видання Hirado, на сайті якого розміщено відеозапис брифінгу.

Також Гуйяш зазначив, що уряди кожної країни-члена НАТО самостійно ухвалюють рішення, наскільки вони хочуть підтримувати Україну. Однак, якщо держава-член НАТО втрутиться у війну, це, за його словами, призведе до початку третьої світової війни.

 
ForUm

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