Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен провели телефонну розмову, обговорили способи посилити американську та міжнародну підтримку України, включаючи військову допомогу.

“Я провів розмову з Ентоні Блінкеном про те, як посилити американську та міжнародну підтримку України, включаючи військову допомогу. Я наголосив на необхідності отримання Україною танків західного типу. Ми також обговорили подальші санкції щодо Росії. Вдячний США за підтримку України”, - написав Кулеба у Twitter.

У свою чергу Блінкен у розмові повторив, що "США нікуди не подінуться, як і Україна".

“Оскільки ми наближаємось до роковин повномасштабного вторгнення Росії, я ціную постійну тісну координацію та співпрацю з Дмитром Кулебою та його командою в Україні. У моїй сьогоднішній розмові з міністром закордонних справ я повторив, що США нікуди не подінуться, як і Україна”, - написав він у Twitter.