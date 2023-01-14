Якою буде мінімальна зарплата, прожитковий мінімум та пенсії

Через війну цього року не відбудеться чергового підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, а отже - і основних соціальних виплат. Щоправда, роботодавці мають право індексувати заробітки свого персоналу. Немає також ясності з індексацією пенсій. Це тривожно, адже інфляційне подорожчання товарів щоденного вжитку відчутно вдарило по найуразливіших верствах населення. Добре, що хоч тарифи обіцяли не підвищувати…

Індексація пенсій – у березні. А стаж для виходу на пенсії змінився

Розмір мінімальної пенсії в Україні зараз становить 2 093 грн, максимальної – 20 930 грн. Індексація пенсій 2023 року в Україні запланована на березень. Це зроблять після того, як обрахують рівень інфляції, заявила міністерка соціальної політики Оксана Желнович. Щоправда, за дещо неочікуваними розрахунками відомства, пенсії українців в середньому зростуть на 5%. «Неочікуваною» ця цифра є через те, що згідно діючого Закону індексація пенсій розраховується, як сума половини процентного зростання середньої зарплати по країні і половини річної інфляції. Остаточна цифра інфляції-2022 має бути підведена у кінці січня. Між тим, уже було опубліковано багато прогнозів, що індексація пенсій очікується в межах 20-22%. То звідки ж взялися ці 5%? Укрінформ має намір ближчим часом відповісти на це запитання у наших наступних матеріалах.

У той же час зміняться правила виходу на пенсію. Якщо у минулому році у 60 років вийти на пенсію мали право українці зі страховим стажем не менше 29 років, то тепер для цього потрібно мати стаж не менше 30 років. У 63 роки вдасться вийти на пенсію тим, хто має стаж від 20 до 30 років, у 65 – від 15 до 20 років. Якщо ж у 65-річної людини стаж менше 15 років, замість пенсії вона зможе отримати лише соціальну допомогу. Але стаж, як відомо, можна докупити, і це може бути доцільним, якщо не вистачає якихось кількох місяців. Місяць стажу нині «коштує» 44% від розміру мінімальної зарплати, яка в 2023 році визначена на рівні 6700 грн.

Субсидії тепер – через Пенсійний фонд

З 2023 року нарахування субсидій та пільг відбувається через Пенсійний фонд, якому на 12,6 млрд грн збільшили дохідну та видаткову частини. І прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що в цьогорічному бюджеті закладено достатньо коштів, щоб підтримати найбільш уразливі верстви населення.

Передбачається, що середній розмір субсидії в нинішньому році становитиме близько 1 800 грн на місяць.

Тим, хто вже отримує субсидії, нараховуватимуть їх в автоматичному режимі й надалі. А от щоб субсидію оформити, тепер треба звернутися у ЦНАП, зробити це також можна віртуально - через "Дію", сервісні центри Пенсійного фонду, вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та мобільний застосунок “Пенсійний фонд”.

Зарплата та прожитковий мінімум – на тому ж рівні

У законі про держбюджет на 2023 рік, який набув чинності 1 січня, не передбачено підвищення мінімальної зарплати. Як і у грудні 2022 році, вона становитиме 6 700 грн на місяць або 40,46 грн – погодинно.

А ось середня заробітна плата має зрости до 18 261 грн. Хоча, враховуючи інфляцію на рівні 28,4% річних, вона по суті збільшиться тільки на 1,4%.

Стосовно ж прожиткового мінімуму, його розмір теж не зміниться і становитиме, як і раніше 2 589 грн. Для основних соціальних груп населення: 2 272 грн – для дітей віком до шести років, 2 833 грн - від 6 до 18 років, 2 093 грн - для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія), 2 684 грн – для працездатних.

Саме від прожиткового мінімуму залежить розмір зарплат бюджетників, пенсії, соціальні виплати, ставки єдиного податку та єдиного соціального внеску для ФОП. Тож розмір цих виплат залишиться таким же, що й у грудні 2022 року.

Загалом – для тих, хто ще не знає - прожитковий мінімум для працездатних осіб використовується, зокрема, для індексації заробітної плати, розміру судових зборів та стягнень за адміністративні та кримінальні порушення. Прожитковий мінімум на дітей - для розрахунку аліментів, допомоги одиноким матерям, соціальних виплат для підтримки малозабезпечених осіб тощо. А прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, застосовують, серед іншого, для розрахунку пенсій за віком.

Лікарняні мають приходити швидше

З 1 січня фінансування виплат по лікарняних теж здійснює Пенсійний фонд України. І якщо перед тим рішення про виплату лікарняних приймала комісія соцстрахування на підприємстві, з цього року - це вже прерогатива роботодавця або уповноваженої ним особи.

А ще - скоротився час, протягом якого роботодавцям за поданими заявами-розрахунками мають надходити страхові кошти для виплати лікарняних від Пенсійного фонду України. Якщо раніше Фонд соціального страхування України (ФССУ) мав перераховувати кошти роботодавцям протягом 10-ти днів після надходження заяви-розрахунку, то Пенсійний фонд України має здійснювати таке фінансування протягом усього 3-х днів.

Саме ж нарахування виплат не змінилося - для цього береться відсоток середньої зарплати працівника, із врахуванням тривалості страхового стажу.

Виплати для ВПО продовжено автоматично

У 2023 році нарахування допомоги для ВПО буде продовжено автоматично і залишаться на тому ж рівні, повідомила віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук. А саме, 3 тис. гривень - на кожну дитину та людину з інвалідністю, 2 тис. гривень - на кожного українця старше 18 років.

Компенсація за комунальні послуги для родин, які надали ВПО житло, має зрости з 450 грн до 900 грн на одного переселенця, тобто вдвічі.

У Мінреінтеграції оновили перелік громад, переселенці з яких мають право на них право. Йдеться про території можливих бойових дій, активних бойових дій, окуповані рф, де не визначена дата завершення боїв або тимчасової окупації.

До оновленого списку увійшли Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області та Київ.

Вихідні у 2023 році

Офіційними вихідними у цьому році залишаються всі суботи та неділі. Додаткових вихідних через воєнний стан поки не передбачається

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