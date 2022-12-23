Тепло- і водопостачання працюють у всіх районах столиці у штатному режимі, але на верхніх поверхах знеструмлених багатоповерхівок можливий знижений тиск води, повідомляється у телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації у п'ятницю.

"Позитивної динаміки вдалося досягти за рахунок відновлювальних робіт в енергосистемі та завдяки більш свідомому споживанню електроенергії мешканцями міста", - йдеться у повідомленні.

Енергетики продовжують працювати над усуненням пошкоджень у мережі енергосистеми Києва. Місто досі живе в режимі аварійних відключень.

"Ще раз звертаюся до киян - не вмикайте відразу усі електроприлади у вашій оселі, коли вам подають світло. Миттєве пікове навантаження негативно впливає на мережу. Лише заощадливе споживання наблизить нас до планових відключень", - наведено слова начальника КМВА Сергія Попка у телеграм-каналі.