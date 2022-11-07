5 депутатів Верховної Раді пропонують звільняти від призову студентів, асистентів-стажистів та аспірантів.

Про це йдеться в законопроєкті №8177, зареєстрованому в парламенті 4 листопада, передають Українськi Новини.

Документом пропонується внести зміни до закону "Про військовий обов’язок і військову службу", передбачивши, що під час дії особливого періоду та воєнного стану мобілізовані здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти мають право на звільнення з військової служби (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу).

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт покликаний усунути дискримінацію вищезгаданої категорії громадян в нормативних актах, оскільки їхнє право на відстрочку від призову закріплено у статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»".

Однак конкретний механізм реалізації цього права відсутній у відповідній частині закону "Про військовий обов’язок і військову службу" (в статті 26).

Також законопроєкт допоможе забезпечити права осіб, які вже були мобілізовані з огляду на незнання своїх прав.