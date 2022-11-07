Російські окупанти почали будувати лінію оборони в окупованому Маріуполі, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Навколо Маріуполя окупанти почали будувати лінію оборони. Два міні-заводи з виробництва бетону, які змонтували в Маруїполі, працюють на фронт. Виробляють протитанкові бетонні пірамідки, які частково везуть у бік Запоріжжя/Херсона", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, частково встановлюють у районі траси між Маріуполем та смт Микільське. Також значно посилять напрямок із півночі у с. Старий Крим, пише "Інтерфакс-Україна".

"Незважаючи на всі заяви "росія тут назавжди", насправді росіяни не мають такого оптимізму. Тому якщо до Харківського контрнаступу вони викопували техніку для фронту, то сьогодні в тренді процес значного укріплення Маріуполя", - зазначив він.