також у роздiлiНадзвичайні події
Морпіхи з Примор'я гинуть на Донеччині та просять Путіна їх врятувати 5
ЗСУ на півдні знищили три склади боєприпасів ворога 10
Зеленський: У Чорне море на бойове чергування не вийшов жоден носій 10
НЕК "Укренерго" попередила про аварійні відключення світла 7
ЗСУ накрили підрозділ батальйону "Ахмат" у Лисичанську 11
Міноборони Британії: Росія не здобуде перевагу в повітрі найближчим часом 9
Арестович спрогнозував удари Росії в район атомних станцій 21
За минулу добу ЗСУ відбили атаки ворога біля шести населених пунктів 12
ЗСУ за добу збили 10 "Shahed" та один "Орлан" 12
ЗАЕС повністю знеструмлена. Починається зворотній відлік 34
З початку війни в Україні пошкоджено вже понад тисячу медзакладів 18
На Херсонщині окупанти примусово виселяють жителів 12
За добу в окупантів стало меньше на 650 військових та 4 гелікоптери 27
Дуда: Росія намагається за будь-яку ціну заморозити війну 55
Нацполіція просить пішоходів через блекаут носити світловідбивальні елементи 22
Окупанти атакували ракетами Миколаїв 26
Україна в ООН: Росія готує провокації з біологічними речовинами 26
У Чорному морі напоготові 24 "Калібри" 21

Російські окупанти почали будувати лінію оборони в окупованому Маріуполі, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Навколо Маріуполя окупанти почали будувати лінію оборони. Два міні-заводи з виробництва бетону, які змонтували в Маруїполі, працюють на фронт. Виробляють протитанкові бетонні пірамідки, які частково везуть у бік Запоріжжя/Херсона", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, частково встановлюють у районі траси між Маріуполем та смт Микільське. Також значно посилять напрямок із півночі у с. Старий Крим, пише "Інтерфакс-Україна".

"Незважаючи на всі заяви "росія тут назавжди", насправді росіяни не мають такого оптимізму. Тому якщо до Харківського контрнаступу вони викопували техніку для фронту, то сьогодні в тренді процес значного укріплення Маріуполя", - зазначив він.

 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

9