Росія зазнає поразки на полі бою в Україні, а тому намагається за будь-яку ціну заморозити воєнні дії, використовуючи тактику залякування ядерною зброєю. Захід не повинен піддаватися на шантаж, а має й надалі допомагати Україні, поки Росія не залишить окуповані території України.

Про це під час спільної пресконференції з президентом Чорногорії Міло Джукановичем заявив у четвер у Варшаві глава польської держави Анджей Дуда, передає "Укрінформ".

Як зазначив президент РП, час після 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабну збройну агресію проти України, можна розділити на кілька етапів.

За його словами, зараз триває український наступ, завдяки якому Україна повертає території, окуповані раніше російською армією.

“Завдяки своєму героїзму українці сьогодні мають великий шанс повернути Херсон. Це абсолютно стратегічно важливо для продовження цього конфлікту і для визволення України з рук окупантів, з рук росіян”, – підкреслив Дуда.

За його оцінкою, Росія зараз обороняється, а санкції, які Захід наклав на неї, є настільки ефективними, що Москва на цей час не в змозі виробляти сучасну зброю, а тому використовує зброю із запасів 60-х років минулого століття, а, може, і ще старшу.

“Сьогодні всі запитують, чим Росія збирається озброювати кілька сотень тисяч солдатів, мобілізованих у результаті цієї часткової мобілізації, яка сьогодні проводиться в Росії?”,- зазначив Дуда.

Він зауважив, що дивлячись на те, що робить російська дипломатія - дзвінки міністра лаврова в Лондон, Вашингтон, Париж, Берлін - можна коротко сказати: “Росія за будь-яку ціну намагається заморозити цей конфлікт, щоб зупинити український наступ". У результаті, за задумом Москви, це має призвести до припинення військової допомоги Україні з боку Заходу, країн НАТО, оскільки вона, загалом, програє цю війну, а Україна поступово відновлює контроль на своїми кордонами, які визнані міжнародним правом.

Дуда наголосив, що Росія відступає, а тому намагається вдаватися до дипломатичних дій, погрожуючи, в тому числі, ядерною загрозою через аварію на атомних електростанціях, загрозою ядерного нападу чи використанням “брудної бомби”.

За словами президента Польщі, це - елемент російської тактики та спроби залякати Захід і змусити його припинити надавати допомогу Україні, заморожуючи конфлікт, з яким "Росія не справляється".

Дуда також наголосив, що допомогу Україні потрібно продовжувати, а діалог із Росією не можна вести, поки ця країна не розпочне дотримуватися норм міжнародного права, тобто поки не залишить територію України.

“Росія є агресором, і поки вона не піде з України, вона й надалі залишається агресором”, - зазначив він.

Президент Польщі підкреслив, що західні країни не повинні піддаватися на жодний російський шантаж.

Своєю чергою президент Чорногорії запевнив, що підтримує прагнення України до членства в НАТО. Він нагадав, що в його країні у 2016 році була здійснена спроба організувати державний переворот, за яким стояла росія, і який мав спричинити хаос і змінити владу в Чорногорії, аби зупинити країну на шляху до членства в НАТО.